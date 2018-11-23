6 свердловских городов поборются за российский грант по благоустройству
Сегодня, 07:00ОбществоФото: све.рф
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В Свердловской области стали известны победители регионального этапа Всероссийского конкурса проектов по городскому благоустройству. Шесть призёров будут представлять регион перед федеральной комиссией.
22 ноября завершился региональный этап Всероссийского конкурса лучших практик по формированию комфортной городской среды.
Проекты Екатеринбурга, Красноуральска, Краснотурьинска, Первоуральска, Североуральска и Богдановича были признаны лучшими и будут представлять Свердловскую область на уровне Российской Федерации.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», в случае победы проекты включат во всероссийский реестр лучших практик благоустройства.
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