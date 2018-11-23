99 детей-сирот получили жилье в Свердловской области

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С 19 по 23 ноября в Тавде, Талице и Белоярском 99 детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир.
24 жителя Тавды получили квартиры, на строительство которых из бюджета Свердловской области выделили 35,7 млн рублей, 2,8 млн были добавлены из федеральных средств. Общая площадь помещений составила 948 квадратных метра.
В Талице 21 сироту обеспечили квартирами, общая площадь которых 737,7 квадратных метра. На строительство из бюджета Свердловской области выделили 27,7 млн рублей.
В Белоярском дети-сироты получили 54 квартиры. Площадь помещений составила 1821,9 квадратных метра. Из регионального бюджета были выделены 73,6 млн рублей.
С начала 2018 года уже 714 сирот получили жилье, сообщает «Областная газета».
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