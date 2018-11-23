Кешбэк за покупки в магазинах: соцсеть «Вконтакте» разработала новое предложение

Представители VK Pay разработали новое предложение для пользователей соцсети «Вконтакте». Теперь с помощью приложения «Чекбэк» можно сканировать чеки в магазинах и получать денежные средства.

Первыми партнерами предложения стали «Пепсико» и «Гуд-фуд». Специальная акция от разработчиков «Вконтакте» - кешбэк на яблоки.

Размер выгоды начинается от 10 рублей и повышается в зависимости от стоимости товара. Например, за покупку чая «Липтон» можно получить 30 рублей. Полный список доступен в приложении «Чекбэк». Для получения средств необходимо выбрать товар в приложении и отсканировать штрихкод в чеке.