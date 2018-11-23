Кешбэк за покупки в магазинах: соцсеть «Вконтакте» разработала новое предложение
Сегодня, 21:26ОбществоФото: pixabay.com
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Пользователи соцсети «Вконтакте» теперь могут получать кешбэк за покупки в магазинах. Денежные средства будут поступать на счет VK Pay.
Представители VK Pay разработали новое предложение для пользователей соцсети «Вконтакте». Теперь с помощью приложения «Чекбэк» можно сканировать чеки в магазинах и получать денежные средства.
Первыми партнерами предложения стали «Пепсико» и «Гуд-фуд». Специальная акция от разработчиков «Вконтакте» - кешбэк на яблоки.
Размер выгоды начинается от 10 рублей и повышается в зависимости от стоимости товара. Например, за покупку чая «Липтон» можно получить 30 рублей. Полный список доступен в приложении «Чекбэк». Для получения средств необходимо выбрать товар в приложении и отсканировать штрихкод в чеке.
Кешбэк можно получить и в интернет-магазинах, а также в играх Warface и «Аллоды», сообщает пресс-служба «Вконтакте».
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