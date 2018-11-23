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Обвиняемый в убийстве двух продавщиц житель Серова не дожил до суда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обвиняемый в убийстве двух продавщиц житель Серова не дожил до суда

Сегодня, 06:00ОбществоФото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области
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