Обвиняемый в убийстве двух продавщиц житель Серова не дожил до суда
Сегодня, 06:00ОбществоФото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области
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Житель Серова, обвинявшийся в краже и убийстве двух продавщиц магазина промышленных товаров, должен был представить пред судом, однако умер в СИЗО.
Двое местных жителей в 2017 году совершили нападение на магазин промтоваров, украли оттуда деньги и убили двух продавщиц, народившихся в тот день в магазине.
Помимо этого, злоумышленники напали на улице на пожилую женщину и нанесли ей ножевые ранения. Женщину, которая шла вместе с пенсионеркой, они посадили в машину. Некоторое время они вместе с похищенной ездили по городу пока их не задержали полицейские.
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Уголовное дело на мужчин было направлено в суд, однако один из обвиняемых скончался в СИЗО. Пред судом предстанет его подельник, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
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