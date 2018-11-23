Обвиняемый в убийстве двух продавщиц житель Серова не дожил до суда

Двое местных жителей в 2017 году совершили нападение на магазин промтоваров, украли оттуда деньги и убили двух продавщиц, народившихся в тот день в магазине.

Помимо этого, злоумышленники напали на улице на пожилую женщину и нанесли ей ножевые ранения. Женщину, которая шла вместе с пенсионеркой, они посадили в машину. Некоторое время они вместе с похищенной ездили по городу пока их не задержали полицейские.