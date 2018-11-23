Предприятие в Каменске-Уральском лишилось автопарка из-за долга в 2,7 млн рублей
Сегодня, 15:05ОбществоФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Сотрудники ФССП наложили арест на автопарк предприятия в Каменске-Уральском из-за долга в 2,7 млн рублей.
Организация в Каменске-Уральском накопила задолженность по налоговым платежам на сумму около 2,7 млн рублей, а также 15 тысяч рублей по страховым взносам. Из всей суммы компания выплатила лишь 200 тысяч рублей. На неоднократные требования погасить долг, компания не реагировала.
В связи с задолженностью УФССП вынесло постановление об аресте автобуса ГАЗ 330232, прицепов МАЗ 6430А9-1320-020 и двух автомобилей ГАЗ 2705.
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В случае, если долг не будет погашен в установленный срок, техника будет продана на торгах, сообщает пресс-служба УФССП.
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