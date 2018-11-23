Предприятие в Каменске-Уральском лишилось автопарка из-за долга в 2,7 млн рублей

Организация в Каменске-Уральском накопила задолженность по налоговым платежам на сумму около 2,7 млн рублей, а также 15 тысяч рублей по страховым взносам. Из всей суммы компания выплатила лишь 200 тысяч рублей. На неоднократные требования погасить долг, компания не реагировала.