Проблемы современных СМИ: IX Уральский медиафорум начался в Екатеринбурге

На форуме выскажут свое мнение о проблемах СМИ известные телевизионные ведущие Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова, гендиректор Национальной ассоциации журналистов Александр Широких и более двухсот представителей СМИ.

Форум посвящён теме «Эпоха digital: Буква и цифра. Глобальный медиарынок и региональные СМИ». Представители средств массовых коммуникаций обсудят планируемые проекты и возможность перехода на цифровые эфирные технологии, а также проанализируют роль печатных изданий во время цифровых коммуникаций.