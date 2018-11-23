Проблемы современных СМИ: IX Уральский медиафорум начался в Екатеринбурге
Сегодня, 17:34ОбществоФото: «Вечерние ведомости» veved.ru
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23 ноября в Уральском центре развития дизайна стартовал девятый региональный медиафорум. Более 200 представителей СМИ и известные телеведущие России обратятся к проблемам современного медиарынка.
Сюжеты: Екатеринбург
На форуме выскажут свое мнение о проблемах СМИ известные телевизионные ведущие Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова, гендиректор Национальной ассоциации журналистов Александр Широких и более двухсот представителей СМИ.
Форум посвящён теме «Эпоха digital: Буква и цифра. Глобальный медиарынок и региональные СМИ». Представители средств массовых коммуникаций обсудят планируемые проекты и возможность перехода на цифровые эфирные технологии, а также проанализируют роль печатных изданий во время цифровых коммуникаций.
По окончанию события региона участникам вручат грамоты и дипломы Заксобрания области, регионального союза журналистов и Фонда святой Екатерины, сообщает ТАСС.
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