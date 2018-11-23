Россия третьей представит заявку на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

Российская делегация будет выступать после представителей Осака и Баку.

В настоящий момент Члены свердловской делегации, среди которых ректор УрФУ Виктор Кокшаров и глава «Сима-ленда» Андрей Симановский ожидают губернатора Свердловской области. В то время как Евгений Куйвашев, Денис Мантуров и Алексей Сорокин репетируют презентацию.

Прежде чем попасть в зал, все делегаты проходят тщательный досмотр, сообщает Znak.com.