Россия третьей представит заявку на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге
Сегодня, 15:28ОбществоФото: Znak.com
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23 ноября в Международном бюро выставок в Париже Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор оргкомитета ЧМ по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин презентуют заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО 2025.
Российская делегация будет выступать после представителей Осака и Баку.
В настоящий момент Члены свердловской делегации, среди которых ректор УрФУ Виктор Кокшаров и глава «Сима-ленда» Андрей Симановский ожидают губернатора Свердловской области. В то время как Евгений Куйвашев, Денис Мантуров и Алексей Сорокин репетируют презентацию.
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Прежде чем попасть в зал, все делегаты проходят тщательный досмотр, сообщает Znak.com.
Напомним, сегодня, 23 ноября, в результате голосования 160 стран определится город, в котором будет проведена международная выставка ЭКСПО-2025.
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