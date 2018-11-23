Шумиха вокруг Хахалевой не повлияла на ротацию судей в Краснодарском крае

Как сообщают “Новые известия”, установлено, что причиной ротации стали перемены в оргструктуре самого суда, которые произошли в связи со сменой руководства – в 2019 году истекает срок полномочий председателя суда Александра Чернова. Организация приняла решение выстроить структуру работы по типу Верховного суда России, где главами коллегий являются заместители председателя. На данный момент куратором коллегии по административным делам Краснодарского суда назначен заместитель председателя суда Александр Пятигор. Руководителем судебной коллегии по гражданским делам стал заместитель председателя Сергей Свашенко. По итогам образовалась обычная ситуация: Свашенко одновременно стал главой второй и третьей инстанций и теперь он обязан контролировать самого себя.

В СМИ появились предположения, что отставка Хахалевой связана со слухами о том, что судья имеет поддельный диплом об образовании, хотя в самом учебном заведении информация о его подлинности была подтверждена. Пресс-служба суда отметила, что стоит вопрос лишь об изменении кадров, но не об отстранении Хахалевой от должности, так как она все еще находится в должности федерального судьи.

Краснодарский политтехнолог Александр Топалов сообщил, что шумиха в СМИ никак не отразилась на конечном решении суда, так как обвинениям против Хахалевой уже более года. Он отметил, что изменилась позиция как самой Хахалевой, так и произошла крупная ротация, однако СМИ почему-то заинтересовались только обвиняемой.

Председатель президиума коллегии адвокатов «Тимонин, Шувалов и партнеры» Валерий Тимонин подчеркнул, что ротация должностей в судах не такое сверхъестественное явление. Они обычно происходят как раз перед сменой председателя и реорганизацией в связи с открытием Третьего апелляционного суда в Сочи и Четвертого кассационного на территории Краснодара.