Снова в школу: крыша, спортзал и кабинеты отремонтированы в СОШ №55 в Нижнем Тагиле

Ремонт школы №55, связанный с аварийным состоянием здания из-за протечки крыши, идет с августа, поэтому детям и педагогам пришлось временно обустроиться в соседней школе №8. На сегодняшний день ремонтные работы почти закончены.

В здании нижнетагильской школы полностью поменяна кровля общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров, отремонтированы 42 кабинета, два спортзала, столовая, пищеблок, фойе на третьем этаже и три лестничных пролета.

Как рассказал начальник управления городским хозяйством Нижнего Тагила Владимир Юрченко, крыша школы сделана по новым современным технологиям.

Кровля полностью заменена, она будет с обогревом. Мы проверим в условиях зимы, как работает ливневая канализация. Также мы прочистили хозбытовую канализацию, помогли школе. Вопросы водоотведения, надеемся, будут решены, рассказал Владимир Юрченко.

На стадии ремонта пока находятся большой и малый спортивные залы. Там будет уложено специальное нестираемое спортивное покрытие и нанесена разметка. По словам Владимира Юрченко, большой спортзал будет готов 28 ноября, малый – до 3 декабря.

Ремонт наших спортивных залов, он нам очень кстати, потому что у нас много ведется спортивных мероприятий, в том числе и районного уровня, и наши учителя физкультуры в ожидании, когда они зайдут в наши красивые залы,сообщила директор школы №55 Элана Ильиных.

В отремонтированных кабинетах частично заменены пластиковые окна, сделаны навесные потолки, полностью заменена проводка, поменяны полы. Цвет стен, как рассказала директор школы, в каждый кабинет выбирали сами учителя.