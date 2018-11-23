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"Тюменьэнерго" ликвидировали ЧП с подачей света в Салехарде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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"Тюменьэнерго" ликвидировали ЧП с подачей света в Салехарде

Сегодня, 18:44ОбществоФото: rosseti.ru
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