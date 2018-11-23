"Тюменьэнерго" ликвидировали ЧП с подачей света в Салехарде

По причине неблагоприятных погодных условий в Салехарде произошла авария в сетях электроснабжения. Однако благодаря быстрой реакции энергетиков «Тюменьэнерго», входящей в ГК «Россети», подача электричества была восстановлена в течение часа.
Перебой произошел в первой цепи ВЛ 220 кВ «Надым – Салехард». Вторая цепь была задействована в установке оборудования мониторинга работы ВЛ при передаче в арктической зоне. Работы на ней планируется завершить в ближайшие дни, сообщают “Новые известия”. Энергорайон Салехарда был переведен на изолированную работу, но и местная генерация не справилась с нагрузкой, так как две автономные электростанции не смогли выдать мощность в 45 МВт. Некоторые потребители перешли на автономные резервные источники.
В короткие сроки энергетики подготовили ВЛ «Надым – Салехард» к включения для подачи электричества. В течении часа началась работа автотрансформаторов на ПС 220 кВ «Салехард», что позволило в полном объеме восстановить электроснабжение в городе.
Сейчас работники филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети проводят осмотр воздушной линии.
Напомним, что ВЛ «Надым – Салехард» имеет протяженность более 350 километров и пролегает в тундровой зоне. В восстановительных работах участвуют три бригады и три единицы спецтехники.
Расследованием причин аварии в энергосетях занялась межведомственная комиссия. По итогам проверок будут приняты меры для предотвращения повторных инцидентов.