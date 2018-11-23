"Тюменьэнерго" ликвидировали ЧП с подачей света в Салехарде

Перебой произошел в первой цепи ВЛ 220 кВ «Надым – Салехард». Вторая цепь была задействована в установке оборудования мониторинга работы ВЛ при передаче в арктической зоне. Работы на ней планируется завершить в ближайшие дни, сообщают “Новые известия”. Энергорайон Салехарда был переведен на изолированную работу, но и местная генерация не справилась с нагрузкой, так как две автономные электростанции не смогли выдать мощность в 45 МВт. Некоторые потребители перешли на автономные резервные источники.