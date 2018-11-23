Ждем голосования: Екатеринбург представил свою презентацию ЭКСПО-2025

23 ноября в Международном бюро выставок города, вышедшие в финал в борьбе за право проведения выставки мирового масштаба ЭКСПО-2025, презентовали свои города делегатам. Каждая презентация согласно регламенту заняла 30 минут.

Главой российской делегации стал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Также заявку Екатеринбурга представил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор оргкомитета ЧМ по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин, а также и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Александр Чернов.

Первым выступил Азербайджан с презентацией Баку, далее была представлена заявка от японского Осака. Замыкал тройку лидеров Екатеринбург с темой «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

В презентации Баку 80-летний житель Азербайджана рассказал историю страны. Затем мужчина по имени Олег сообщил планы страны в случае победы в борьбе за проведение ЭКСПО. ЭКСПО-парк Баку планировалось выполнить в виде восьмиконечной звезды – это один из символов Азербайджана. Также в проекте был театр в виде цветка на воде и главный павильон тоже в виде цветка. После проведения международной выставки Баку планировал превратить территорию ЭКСПО в студенческий кампус.

Осака начал свою презентацию с короткого ролика про сам город, затем выступил министр экономики и торговли Японии Хиросигэ Сэко. После него слово взяла исполнительный директор Panasonic Мичико Огава. Также Япония представила свои туристические возможности. В завершении презентации представители разных слоев населения и различных профессий исполнили песню про Осака.

В презентации России Денис Мантуров рассказал про «Умный город» на берегу Верх-Исетского пруда. Далее выступил президент РФ Владимир Путин. На русском языке президент обратился к делегатам. После этого был краткий экскурс в историю, Россия принимала косвенное участие во всех ЭКСПО. Александр Чернов рассказал о самом большом ЭКСПО-парке в истории, который будет построен в Екатеринбурге. Его площадь составит 555 га. Презентация завершилась исполнением песни «Калинка-Малинка» в исполнении певицей оперы Аиды Гарифуллиной.