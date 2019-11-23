Абдулкадыров возьмет под личный контроль дело мальчика, которому прострелили голову
Полковник полиции на личном приеме пообещал матери семилетнего мальчика, которому прошлым летом прострелили голову из пневматического ружья на Ольховке, что лично проконтролирует ход расследования, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Что касается уголовного дела, я лично проконтролирую ход расследования, и до логического конца постараемся довести в кратчайшие сроки. Однозначно, будет решен вопрос о возмещении вам морального ущерба, и затрат на лечение вашего сына, заявил Абдулкадыров.
4 августа в коллективном саду № 7 НТМК на Ольховке пьяная компания стреляла по пивным банкам из травматического ружья. В какой-то момент на линию огня вышел семилетний ребенок. Пуля попала в голову мальчика. Ему была проведена операция, чтобы извлечь пулю.
Стрелявшего мужчину задержали. Им оказался 35-летний житель Рудника Алесандр. В ходе обысков у него изъяли две пневматические винтовки марки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера производителя, а также 10 металлических пуль. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».