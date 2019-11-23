Абдулкадыров возьмет под личный контроль дело мальчика, которому прострелили голову

Что касается уголовного дела, я лично проконтролирую ход расследования, и до логического конца постараемся довести в кратчайшие сроки. Однозначно, будет решен вопрос о возмещении вам морального ущерба, и затрат на лечение вашего сына, заявил Абдулкадыров.

4 августа в коллективном саду № 7 НТМК на Ольховке пьяная компания стреляла по пивным банкам из травматического ружья. В какой-то момент на линию огня вышел семилетний ребенок. Пуля попала в голову мальчика. Ему была проведена операция, чтобы извлечь пулю.