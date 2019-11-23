Чехов презентовал гостям лорнеты: в Нижнем Тагиле открылся Артистический сквер
Сегодня, 14:43ОбществоФото: страница Вконтакте "Нижнетагильский драматический театр"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Возле Драматического театра в Нижнем Тагиле открылся Артистический сквер. Об этом рассказали на странице Вконтакте «Нижнетагильский драматический театр».
Сюжеты: Нижний Тагил
«Кружевные» качели, скамья, часы и столик с креслами разработала театральная художница Надежда Осипова.
Сквер мне виделся как романтичное место, где можно отдохнуть, вдохновиться, покататься на качелях, поиграть в шахматы или назначить место для свидания,отметила Надежда Осипова.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На открытии сквера актеры переоделись в образы Нины Заречной из «Чайки» и Фирса из «Вишнёвого сада». Последний угощал присутствующих сушеной вишней. А сам Чехов презентовал гостям лорнеты.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей