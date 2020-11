Беспомощные кнопки и девочка из шкафа. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 23 ноября.

Сегодня медики в первый раз показали девочку Полину, которую мать полгода держала в шкафу и морила голодом. Сейчас она весит 5,4 килограмма, это почти вдвое больше того, когда она поступила в ОДКБ. В медучрежении отмечают очень хорошую динамику набора веса. Официальный представитель свердловского Минздрава Константин Шестаков рассказал, что ребенок чувствует себя хорошо. Полину не будут выписывать из больницы, пока специалисты минсоцполитики из Краснотурьинска не определят, куда именно она отправится. Мать девочки сейчас находится в психоневрологическом диспансере, у нее были взяты материалы для проведения генетической экспертизы. В Екатеринбурге медики впервые показали девочку из шкафа В Нижнем Тагиле с начала пандемии зарегистрировано 2844 случая заболевания новой коронавиирусной инфекцией, 16 из них за последние сутки. В Свердловской области зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости — 389 человек. С начала пандемии зарегистрировано 43 612 заболевших свердловчан. Из больниц за сутки было выписано 394 пациента, всего выздоровели 35 792 человека. В общей сложности от коронавируса скончался 961 человек, из них 10 случаев зарегистрировано за сутки. В Нижнем Тагиле за сутки было выявлено 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией Уральский врач озвучил долю бессимптомных больных COVID-19. Согласно проведенным исследованиям, в начале пандемии коронавирусом болели без симптомов 81% заболевших. В октябре опубликовали данные 13 исследований, в которых участвовали более 21 тысячи человек. Они показали, что сейчас эта цифра составляет 17%. Кроме того, врач отмечает, что у таких пациентов вирусная нагрузка на дыхательные пути почти такая же, что и у больных с симптомами. Из-за быстрого снижения концентрации вируса у них, скорее всего, инкубационный период длится гораздо меньше. Бессимптомные пациенты тоже могут передавать COVID-19. Уральский врач назвал долю бессимптомных больных COVID-19 Редакция TagilCity.ru выяснила что происходит, когда колясочники нажимают для помощи на кнопку звонка для вызова персонала, чтобы попасть в то или иное учреждение. По словам людей с ОВЗ, такие устройства зачастую оказываются просто муляжами. Специально для редакции тагильчанин решил использовать кнопки вызова помощи в нескольких организациях на Вые, однако к нему никто не вышел. При этом выяснилось, что они расположены в труднодоступных местах. Представители малого бизнеса рассказали, что они не могут сами оплатить установку необходимого оборудования для клиентов с ОВЗ. Общественник Александр Коченков рассказал, что работникам организаций нужно специальное обучение, которое поможет не навредить колясочнику. Часто таким людям оказывают помощь случайные прохожие и автоволонтеры. Кнопка беспомощности. Почему инвалиды не под силу бизнесу Нижнего Тагила

