Беспомощные кнопки и девочка из шкафа. Итоги дня в Свердловской области

Редакция TagilCity.ru выяснила что происходит, когда колясочники нажимают для помощи на кнопку звонка для вызова персонала, чтобы попасть в то или иное учреждение. По словам людей с ОВЗ, такие устройства зачастую оказываются просто муляжами. Специально для редакции тагильчанин решил использовать кнопки вызова помощи в нескольких организациях на Вые, однако к нему никто не вышел. При этом выяснилось, что они расположены в труднодоступных местах. Представители малого бизнеса рассказали, что они не могут сами оплатить установку необходимого оборудования для клиентов с ОВЗ. Общественник Александр Коченков рассказал, что работникам организаций нужно специальное обучение, которое поможет не навредить колясочнику. Часто таким людям оказывают помощь случайные прохожие и автоволонтеры.