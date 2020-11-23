Дегтярев отменил тендер на личную охрану

Можно предположить, что составление подобного тендера было вызвано самоуправством чиновников или их намеренным саботажем в сторону губернатора Хабаровского края, который занимает этот пост с июля текущего года. На это указывает тот факт, что новость о закупке тендера на охрану губернатора сразу попала в оппозиционные СМИ, а реакция общественного мнения на это событие была преимущественно негативной.