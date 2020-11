Дегтярев отменил тендер на личную охрану

Михаил Дегтярев, находящийся на посту губернатора Хабаровского края не так давно, уже успел столкнуться с самоуправством местных чиновников. Пока глава региона находился в поездках по Москве и подвластному ему краю, появилась новость о тендере размером 33 млн рублей.

Такие средства региональный правительственный аппарат готов выделить на охрану губернатора. Как сообщает Транссиб, Дегтярев был возмущен самоуправством местных властей и потребовал немедленно отменить тендер. На аппаратном совещании глава региона прокомментировал отмену закупки: “Сегодня поручил отменить открытый конкурс на мою охрану из семерых человек. Его объявили, пока я был в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу, в то время, как встречался с людьми, выясняя, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, какие министерства чем озадачить”. Решение о совершении такой закупки, на которую предполагалось потратить весомую часть местного бюджета, Дегтярев посчитал неприемлемым в условиях нынешнего экономического положения Хабаровского края. Губернатор подчеркнул, что такие действия местных властей не были согласованы с ним и никогда не вызвали бы его одобрения. “Я 4 месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тыс. рук, встретился с 3 тыс. граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы. 7 охранников меня, по-вашему, должны охранять. Ну вообще это нормально, нет?“ - высказался глава региона в своем видеообращении. Можно предположить, что составление подобного тендера было вызвано самоуправством чиновников или их намеренным саботажем в сторону губернатора Хабаровского края, который занимает этот пост с июля текущего года. На это указывает тот факт, что новость о закупке тендера на охрану губернатора сразу попала в оппозиционные СМИ, а реакция общественного мнения на это событие была преимущественно негативной. Эта противоречивая закупка, вызвавшая волнение общественности, была в скором времени отменена на сайте госзакупок, где она и появилась изначально. Система организации госзакупок Хабаровского края попала на личный контроль губернатора, и он незамедлительно выступил с критикой системы, которую назвал неэффективной и криминализированной. Также огласку получила ситуация с закупками вездеходов. Выяснилось, что траты на приобретение гусеничной техники в регионе были проведены в июле и сентябре, но стоимость вездеходов отличалась почти в два раза, несмотря на то, что покупка совершалась у компаний, имеющих одного и того же учредителя.

