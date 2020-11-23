Екатеринбурженке вернули автомобиль спустя шесть лет после угона

Он сам очень расстроился, когда узнал, как обстоит дело. Он решил поменять машину, нашел покупателя, поехал снимать авто с учета, а сотрудники ГИБДД заподозрили, что с машиной что-то не то, при проверке двигателя — на нем были перебиты номера, причем очень качественно. Документы на машину, кстати, тоже все были сделаны — ПТС новая, оригинальная, экспертиза показала, что это не подделка, рассказала девушка.