Екатеринбурженке вернули автомобиль спустя шесть лет после угона

Жительнице Екатеринбурге вернули автомобиль спустя 6,5 лет после угона. Уголовное дело было возбуждено сразу после происшествия, однако найти ее не удалось.

Как пишет ИА «Новый день» со ссылкой на потерпевшую, угнали транспорт в марте 2014 года. Дело возбудили сразу, тогда же девушка узнала, что такие машины с автозапуском пользуются большой популярностью у преступников. Однако поиски не дали результата. Об автомобиле ничего не было известно, пока новый владелец, который стал жертвой мошенников, не решил его продать. По словам девушки, все шесть лет на авто ездил один человек. Он сам очень расстроился, когда узнал, как обстоит дело. Он решил поменять машину, нашел покупателя, поехал снимать авто с учета, а сотрудники ГИБДД заподозрили, что с машиной что-то не то, при проверке двигателя — на нем были перебиты номера, причем очень качественно. Документы на машину, кстати, тоже все были сделаны — ПТС новая, оригинальная, экспертиза показала, что это не подделка, рассказала девушка. Она отметила, что сейчас уголовное дело снова возбуждено. Теперь ведутся поиски продавцов. Ездить на автомобиле потерпевшая не планирует, так как у нее теперь другой транспорт. А этот она планирует продать. Напомним, в конце октября было завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Североуральска, который украл ювелирные украшения и угнал автомобиль, на котором и был пойман. В Нижнем Тагиле подозреваемый в краже драгоценностей задержан на угнанном автомобиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter