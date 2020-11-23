Екатеринбуржец пожаловался в Роспотребнадзор на антисанитарный досмотр в Кольцово

Екатеринбуржец пожаловался в Роспотребнадзор на антисанитарный досмотр в Кольцово

Сегодня, 20:25ОбществоPhoto: личная страница Никиты Сучкова на Facebook
В Екатеринбурге урбанист Никита Сучков обратился с жалобой в управление Роспотребнадзора по Свердловской области и попросил провести в Кольцово внеплановую проверку.

Как сообщил на своей странице на Facebook Сучков, причиной стали действия сотрудников службы безопасности, которые нарушают при досмотре пассажиров «антиковидные» нормы.

В тексте жалобы сказано, что сотрудники проводят тактильный осмотр в перчатках. Однако смена их после каждого человека не осуществляется. Не соблюдается и социальная дистанция в 1,5 метра.

По словам урбаниста, 22 ноября ему пришлось проходить в полуобнаженном виде досмотр, так как сотрудник службы безопасности отказался пользоваться металлоискателем. Других методов, по словам Сучкова, для бестактильного осмотра, предложено не было.

Урбанист считает, что происходящее — это «ужас». Он рассказал, что-то единственный аэропорт, где к пассажирам прикасаются руками. Сучков прошел через рамки и они не зазвенели. Однако его догнал полицейский, схватил за руку и потребовал вернуться.

Как пишет Znak со ссылкой на источник в авиационной отрасли, тактильный осмотр входит в методические рекомендации, а потому сотрудники аэропорта делают это не по своей воле.

В пресс-службе Кольцово изданию сказали, что досмотр является обязательным для каждого посетителя аэропорта, так как это элемент авиационной безопасности, а сотрудники пользуются рекомендациями правоохранительных и иных органов.

Также в Кольцово добавили, что на данный момент посетители проходят еще и тепловизионный контроль, а места общего пользования и стойки регистрации обрабатываются постоянно.

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