Екатеринбуржец пожаловался в Роспотребнадзор на антисанитарный досмотр в Кольцово

Урбанист считает, что происходящее — это «ужас». Он рассказал, что-то единственный аэропорт, где к пассажирам прикасаются руками. Сучков прошел через рамки и они не зазвенели. Однако его догнал полицейский, схватил за руку и потребовал вернуться.