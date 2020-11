Эксперты призвали россиян готовиться к повышению тарифов на ЖКХ в 2021 году

В 2021 году повышение цен на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году составит около четырех-шести процентов. Именно так считают эксперты. В Госдуме напомнили, что индексация тарифов не может быть выше уровня инфляции, пишут «Новые известия».

Вывод о том, что после нового года стоит ждать повышения тарифов, сделал «Московский комсомолец» после опроса экспертов в области ЖКХ. По словам руководителя Организации народного контроля Натальи Чернышевой, в 2020 году рост тарифов составил 2,5-6,5% в зависимости от региона. Она считает, что, скорее всего, в 2021 году компании станут лоббировать повышение на больший процент, чтобы покрыть убытки 2020 года. Кроме того, она напомнила о прекращении моратория на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Она уверена, что это приведет к непростой ситуации. Гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко напомнил об индексации тарифов на газ в среднем на 3%. На электричество тарифы возрастут в июле на 4%. На такой же процент увеличат и плату за вывоз мусора. По данным Минэкономразвития, рост тарифов составит в районе 4-5%, так как он не может превышать уровень инфляции.

