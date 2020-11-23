Кнопка беспомощности. Почему инвалиды не под силу бизнесу Нижнего Тагила

Ими невозможно пользоваться таким, как я [со слабыми руками, прим. ред.]. Кнопку надо держать все время подъема. Зимой палец к ней просто примерзает! К тому же подъемник не автоматический. Я понимаю, что у нас пока автоматику и нельзя ставить на улице, дети будут кататься, да и не дети тоже. Но, если уж ставится уличный лифт, то нужно как-то продумывать как вызов человека, который поднимет тебя на этом лифте, если ты приехал без сопровождения,рассказывает о своей проблеме Евгения Новокшонова.