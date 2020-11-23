Колясочники пожаловались на неработающие кнопки вызова помощи в Нижнем Тагиле

Колясочники пожаловались на неработающие кнопки вызова помощи в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:13ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловчане, которые передвигаются в инвалидном кресле, рассказали TagilCity.ru, что большинство кнопок вызова в организациях являются муляжами.

Общественник Александр Коченков сообщил, что часто кнопок нет или они не работают, а на вызов никто не выходит.

Житель Первоуральска Павел Поповиченко рассказал, что в городе сокращается количество кнопок вызова. С 2017 по 2019 годы они были почти у всех магазинов, аптек и медучреждений, а сейчас их нет. Он говорит, что они также отсутствуют в салонах сотовой связи и в парикмахерских.

В 2020 году в Первоуральске отсутствуют кнопки даже там, где они были постоянно. Из-за вандалов новые просто не выгодно ставить. Поэтому сейчас практически нигде нет кнопок вызова,поделился мужчина.

Часто эти кнопки располагаются в местах, до которых невозможно дотянуться человеку на инвалидном кресле. Александр Богомолкин, который живет в Нижнем Тагиле, проверил, как они работают на Вые.

Где-то нет пандусов, где-то нет кнопок, где-то муляжи. А где-то так далеко кнопка, что и ногами не достать,говорит Александр.

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