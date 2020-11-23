Колясочники пожаловались на неработающие кнопки вызова помощи в Нижнем Тагиле

Житель Первоуральска Павел Поповиченко рассказал, что в городе сокращается количество кнопок вызова. С 2017 по 2019 годы они были почти у всех магазинов, аптек и медучреждений, а сейчас их нет. Он говорит, что они также отсутствуют в салонах сотовой связи и в парикмахерских.