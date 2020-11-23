На Урале по фактам принудительной стерилизации пациенток пансионата возбудили дело

На Урале по фактам принудительной стерилизации пациенток пансионата возбудили дело

Сегодня, 20:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Следственном комитете Екатеринбурга возбудили уголовное дело из-за фактов принудительной стерилизации женщин в пансионате для инвалидов, расположенном в уральской столице.

Неустановленное должностное лицо из числа лиц, допущенных к управлению учреждения «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов», явно превышая свои полномочия, без получения согласия на проведение медицинской стерилизации, направило женщин в МАУ ЦГБ, где была проведена операция,сказано в постановлении, опубликованном в Telegram-канале «Лампа».

Напомним, проверки в Уктусском пансионате начались из-за видео, которое записала одна из пациенток. По ее словам, десять женщин подверглись принудительной стерилизации. Позже еще одна пациентка поведала о том, что ей принудительно сделали аборт.

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Екатеринбург
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