На Урале по фактам принудительной стерилизации пациенток пансионата возбудили дело

В Следственном комитете Екатеринбурга возбудили уголовное дело из-за фактов принудительной стерилизации женщин в пансионате для инвалидов, расположенном в уральской столице.

Неустановленное должностное лицо из числа лиц, допущенных к управлению учреждения «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов», явно превышая свои полномочия, без получения согласия на проведение медицинской стерилизации, направило женщин в МАУ ЦГБ, где была проведена операция,сказано в постановлении, опубликованном в Telegram-канале «Лампа». Напомним, проверки в Уктусском пансионате начались из-за видео, которое записала одна из пациенток. По ее словам, десять женщин подверглись принудительной стерилизации. Позже еще одна пациентка поведала о том, что ей принудительно сделали аборт. На Урале рассказавшая о стерилизации женщина хочет вернуться обратно в пансионат

