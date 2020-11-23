На Урале по фактам принудительной стерилизации пациенток пансионата возбудили дело

Неустановленное должностное лицо из числа лиц, допущенных к управлению учреждения «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов», явно превышая свои полномочия, без получения согласия на проведение медицинской стерилизации, направило женщин в МАУ ЦГБ, где была проведена операция,сказано в постановлении, опубликованном в Telegram-канале «Лампа».