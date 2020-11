На Урале почти 10% работающих получают меньше 15 тысяч рублей в месяц

В Свердловской области 9,2% работников получают зарплату меньше, чем 15 тысяч рублей.

3,9% получает высокую зарплату и имеют более 100 тысяч рублей в месяц, пишут «РИА-Новости». Свердловская область по уровню зарплаты находится на 27 в России, в прошлом году регион находился на строчку выше месте. В России каждый 11-й работник получает менее 15 тысяч рублей в месяц, это немного больше, чем прожиточный минимум. Зарплата половины россиян составляет от 23 до 56 тысяч рублей. Из-за пандемии коронавируса безработных в России стало почти в 1,5 раза больше, это тоже сказалось на уровне зарплат. По мнению экспертов, рынок труда начнет восстанавливаться в конце следующего года. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что за восемь месяцев 2020 года средняя ежемесячная зарплата в регионе составляла почти 42 тысячи рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Евгений Куйвашев озвучил прогноз по зарплатам жителей Свердловской области

