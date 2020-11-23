На Урале почти 10% работающих получают меньше 15 тысяч рублей в месяц

На Урале почти 10% работающих получают меньше 15 тысяч рублей в месяц

Сегодня, 12:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области 9,2% работников получают зарплату меньше, чем 15 тысяч рублей.

3,9% получает высокую зарплату и имеют более 100 тысяч рублей в месяц, пишут «РИА-Новости».

Свердловская область по уровню зарплаты находится на 27 в России, в прошлом году регион находился на строчку выше месте.

В России каждый 11-й работник получает менее 15 тысяч рублей в месяц, это немного больше, чем прожиточный минимум. Зарплата половины россиян составляет от 23 до 56 тысяч рублей.

Из-за пандемии коронавируса безработных в России стало почти в 1,5 раза больше, это тоже сказалось на уровне зарплат. По мнению экспертов, рынок труда начнет восстанавливаться в конце следующего года.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что за восемь месяцев 2020 года средняя ежемесячная зарплата в регионе составляла почти 42 тысячи рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Related news:
Свердловская областьзарплаты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы