Начальник дагестанского ОМВД задержан по делу о терактах в московском метро

Начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев был задержан по уголовному делу о терактах в московском метро, которые прошли в марте 2010 года.

По данным Следственного комитета, тогда в результате взрывов погибли 39 человек и еще 100 были ранены. Предполагается, что Исаев лично привез одну из смертниц на автостанцию в Кизляре, откуда она уехала в столицу. Начальнику отдела полиции было предъявлено обвинение за участие в преступном сообществе, совершенном с использованием служебного положения, бандитизме и теракте (ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). По данным СКР, Гази Исаев участвовал в преступном сообществе «Имарат Кавказ». Эта организация запрещена в России. В 2009–2010 года, он предоставлял руководству сообщества информацию о деятельности своего РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Отмечается, что он неоднократно лично перевозил руководителей структур по республике, а также доставил одну из смертниц с закрепленным на ней взрывным устройством на автостанцию, с которой она отбыла в Москву.

