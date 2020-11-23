Начальник дагестанского ОМВД задержан по делу о терактах в московском метро

Начальнику отдела полиции было предъявлено обвинение за участие в преступном сообществе, совершенном с использованием служебного положения, бандитизме и теракте (ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). По данным СКР, Гази Исаев участвовал в преступном сообществе «Имарат Кавказ». Эта организация запрещена в России. В 2009–2010 года, он предоставлял руководству сообщества информацию о деятельности своего РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований.