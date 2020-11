Нижний Тагил вошел в топ самых разговорчивых городов региона

Нижний Тагил оказался на втором месте после Екатеринбурга по трафику телефонных разговоров.

Из-за пандемии в этом году общение по мобильному телефону стало особо востребованными. По данным МегаФона, рост трафика стали отмечать в марте с введением самоизоляции. Самые максимальные значения зафиксированы в июне и июле, свердловчане разговаривали на 20% больше, чем в начале года. В 2019 году больше всего звонков было совершено в марте и апреле. На первом месте в рейтинге находится Екатеринбург, за ним следуют Нижний Тагил и Первоуральск. Также в список вошли Ревда, Березовский и Верхняя Пышма. Однако, на одного жителя Екатеринбурга в среднем приходится меньше звонков, чем на граждан из других населенных пунктов. Например, житель Ревды использует в два раза больше минут, чем абонент из столицы Урала. Это объясняют тем, что жители мегаполиса для общения больше используют мобильный интернет. Они чаще заказывают еду и такси в онлайн-сервисах и совершают покупки в онлайн-режиме. Пресс-служба МегаФона отмечает, что за год объем передачи данных в Свердловской области увеличился более чем на 60%.

