Нижний Тагил вошел в топ самых разговорчивых городов региона

Это объясняют тем, что жители мегаполиса для общения больше используют мобильный интернет. Они чаще заказывают еду и такси в онлайн-сервисах и совершают покупки в онлайн-режиме. Пресс-служба МегаФона отмечает, что за год объем передачи данных в Свердловской области увеличился более чем на 60%.