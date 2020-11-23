«Обработка» длилась три недели. Мошенники выманили у свердловчанки 4 миллиона рублей

«Обработка» длилась три недели. Мошенники выманили у свердловчанки 4 миллиона рублей

Сегодня, 18:50ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге со счетов местной жительницы мошенники украли четыре миллиона рублей. Им удалось убедить ее предоставить доступ, убедив, что являются банковскими сотрудниками. Они общались с потерпевшей почти три недели.

Как рассказали E1 в полиции, потерпевшая имела два сберегательных счета, на которых в общей сложности хранилось четыре миллиона рублей. С женщиной связались лже-сотрудники банка. Они сообщили, что на счета проводятся атаки. Им удалось перевести женщину в «Скайп» и вести с ней переписку там. Мошенники прислали договор, что якобы в банке УБРиР оформлен резервный счет.

В результате туда женщина перевела все средства. Она обращалась в банк, где ей рассказали о мошенничестве, но потерпевшая не послушалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Екатеринбурге мошенники обманули жительницу по новой схеме. Они попросили ее установить специальное приложение.

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