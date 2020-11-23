«Обработка» длилась три недели. Мошенники выманили у свердловчанки 4 миллиона рублей

Как рассказали E1 в полиции, потерпевшая имела два сберегательных счета, на которых в общей сложности хранилось четыре миллиона рублей. С женщиной связались лже-сотрудники банка. Они сообщили, что на счета проводятся атаки. Им удалось перевести женщину в «Скайп» и вести с ней переписку там. Мошенники прислали договор, что якобы в банке УБРиР оформлен резервный счет.