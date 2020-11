Полиция Нижнего Тагила проведет онлайн-урок по безопасности в интернете

Нижнетагильская полиция приглашает жителей принять участие в онлайн-уроке по безопасности в интернете, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Он приурочен к Всемирному дню ребенка и организован совместно со Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи и Уральским ГУ Банка России. Мероприятие пройдет 23 ноября в 13 часов. Подключиться к нему можно, перейдя по ссылке http://cbr.imind.ru/ и используя ID 46-777-519. Во время урока будет рассказано об интернет-преступлениях, которые совершаются в регионе и о главных ошибках пострадавших. Более подробные инструкции находятся по ссылке: https://vk.com/teenbooks?w=wall-19388185_5412

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter