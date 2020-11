Сбербанк организовал во Владивостоке пункты горячего питания

Во Владивостоке и Артеме Сбербанк развернул «полевые кухни», чтобы оставшиеся без электроэнергии жители могли получать горячее питание. За 23 ноября горячими обедами были обеспечены свыше 1800 человек. 24 ноября пункты раздачи горячего питания продолжат работу у отделений Сбербанка.

Сообщается, что кроме «полевых кухонь» Сбербанк организовал в наиболее пострадавшем от ледяного шторма Первомайском районе Владивостока мобильный кассовый пункт. Будет запущено еще одно передвижное банковское отделение. В нем можно будет снять деньги, заплатить взнос по кредиту, внести деньги на телефон или счет других служб. Также здесь можно будет зарядить смартфоны и прочие гаджеты, пишет vostokmedia.com. Эксперты Сбербанка заявили, что жители Владивостока имеют на руках достаточное количество наличных. Если же их станет не хватать, то банк способен обеспечить весь регион. Из-за сложной обстановки на улицах в Сбербанке просят заранее уточнять график работы офисов, прежде чем идти туда. Вся информация есть на официальном сайте организации. Также в банке напомнили, что большую часть услуг клиенты Сбербанка могут получить без визита в отделения – в онлайн-режиме. Напомним, Приморье пострадало от жестокого ледяного шторма. Он начался 19 ноября с обычного дождя и через некоторое время перешел в снег, а затем и в ледяной дождь. Из-за обледенения оборвались провода некоторых ЛЭП, в результате чего свыше 180 000 человек в 73 населенных пунктах остались без электроснабжения. Также в регионе ввели запрет на авиаперелеты и автобусное сообщение. Во Владивостоке и Артеме перебои с электроснабжением привели к тому, что перестали работать насосные станции, подающие холодную и горячую воду. В пятницу администрация Приморья ввела режим ЧС. Сейчас ситуация постепенно исправляется, но все еще остается сложной. На данный момент несколько тысяч жителей Владивостока и Артема отключены от централизованного водо- и теплоснабжения.

