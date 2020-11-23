Сбербанк организовал во Владивостоке пункты горячего питания

Сообщается, что кроме «полевых кухонь» Сбербанк организовал в наиболее пострадавшем от ледяного шторма Первомайском районе Владивостока мобильный кассовый пункт. Будет запущено еще одно передвижное банковское отделение. В нем можно будет снять деньги, заплатить взнос по кредиту, внести деньги на телефон или счет других служб. Также здесь можно будет зарядить смартфоны и прочие гаджеты, пишет vostokmedia.com.
Эксперты Сбербанка заявили, что жители Владивостока имеют на руках достаточное количество наличных. Если же их станет не хватать, то банк способен обеспечить весь регион. Из-за сложной обстановки на улицах в Сбербанке просят заранее уточнять график работы офисов, прежде чем идти туда. Вся информация есть на официальном сайте организации. Также в банке напомнили, что большую часть услуг клиенты Сбербанка могут получить без визита в отделения – в онлайн-режиме.
Напомним, Приморье пострадало от жестокого ледяного шторма. Он начался 19 ноября с обычного дождя и через некоторое время перешел в снег, а затем и в ледяной дождь. Из-за обледенения оборвались провода некоторых ЛЭП, в результате чего свыше 180 000 человек в 73 населенных пунктах остались без электроснабжения. Также в регионе ввели запрет на авиаперелеты и автобусное сообщение.
Во Владивостоке и Артеме перебои с электроснабжением привели к тому, что перестали работать насосные станции, подающие холодную и горячую воду. В пятницу администрация Приморья ввела режим ЧС.
Сейчас ситуация постепенно исправляется, но все еще остается сложной. На данный момент несколько тысяч жителей Владивостока и Артема отключены от централизованного водо- и теплоснабжения.