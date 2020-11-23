Сбербанк организовал во Владивостоке пункты горячего питания

Эксперты Сбербанка заявили, что жители Владивостока имеют на руках достаточное количество наличных. Если же их станет не хватать, то банк способен обеспечить весь регион. Из-за сложной обстановки на улицах в Сбербанке просят заранее уточнять график работы офисов, прежде чем идти туда. Вся информация есть на официальном сайте организации. Также в банке напомнили, что большую часть услуг клиенты Сбербанка могут получить без визита в отделения – в онлайн-режиме.