«Сорвали венчание»: житель Екатеринбурга написал заявление в СК на епархию

Житель столицы Урала написал заявление в следственный комитет, так как ему сорвали венчание.

По его словам, во время мероприятия был захвачен храм Ксении Петербургской. Представители епархии заблокировали двери в храм. Нас не выпускали, мы были внутри. А наших гостей, которые были возле храма, не запускали. Тем самым, они сорвали венчание,рассказывает молодой человек. Они с супругой написали заявление в следственный комитет Екатеринбурга, однако оно было принято без регистрации. По мнению мужчины, СК покрывает представителей епархии Екатеринбурга. Эти действия были обжалованы в прокуратуре области. Photo: канал Всеволода Могучева на YouTube Напомним, настоятель храма Ксении Петербургской Георгий Бусыгин был отстранен епархией от должности за связь с скандальным схимонахом Сергием. Екатеринбургская епархия прокомментировала отстранение протоирея Георгия Бусыгина

