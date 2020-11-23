«Сорвали венчание»: житель Екатеринбурга написал заявление в СК на епархию

По его словам, во время мероприятия был захвачен храм Ксении Петербургской.
Представители епархии заблокировали двери в храм. Нас не выпускали, мы были внутри. А наших гостей, которые были возле храма, не запускали. Тем самым, они сорвали венчание,рассказывает молодой человек.
Они с супругой написали заявление в следственный комитет Екатеринбурга, однако оно было принято без регистрации. По мнению мужчины, СК покрывает представителей епархии Екатеринбурга.
Эти действия были обжалованы в прокуратуре области.
Напомним, настоятель храма Ксении Петербургской Георгий Бусыгин был отстранен епархией от должности за связь с скандальным схимонахом Сергием.