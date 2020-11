Суд вынес приговор обвиняемому в педофилии уральскому журналисту

Березовский городской суд вынес приговор журналисту из Екатеринбурга Максиму Фадейкову, которого обвиняли в педофилии.

Журналиста приговорили к 14,5 годам колонии строгого режима по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Оглашение приговора было зачитано во время прямой трансляции, запущенной во «Вконтакте». Помимо этого, суд вынес постановление Фадейкову выплатить 450 тысяч рублей семье пострадавшей. После окончания срока на журналиста будут наложены определенные ограничения свободы: он не сможет покидать пределы города и менять место жительства без согласования с исправительными органами. На данный момент приговор не вступил в законную силу, а потому может быть обжалован. Напомним, до инцидента мужчина работал над расследованием деятельности сети педофилов. В процессе он связался с девочкой-подростком, которая стало жертвой людей с психическими отклонениями. Журналист занялся сборкой материала, но семья девочки подала на него заявление в СК, обвинив в половой связи с несовершеннолетней. Обвиняемому в педофилии известному уральскому журналисту вынесут приговор

