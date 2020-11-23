Суд вынес приговор обвиняемому в педофилии уральскому журналисту

Напомним, до инцидента мужчина работал над расследованием деятельности сети педофилов. В процессе он связался с девочкой-подростком, которая стало жертвой людей с психическими отклонениями. Журналист занялся сборкой материала, но семья девочки подала на него заявление в СК, обвинив в половой связи с несовершеннолетней.