Свердловские таксисты требуют вернуть деньги за установку защитных экранов в машинах

Свердловские таксисты требуют вернуть деньги за установку защитных экранов в машинах

Сегодня, 09:08ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Таксисты Свердловской области выступили с требованием о возврате денег за установленные защитные экраны.

Общественный совет по развитию такси в регионах России подготовил соответствующее письмо, которое направят региональным властям, пишет «Коммерсант».

Представитель совета в УрФО Владимир Герасименко сказал, что часть затрат на их установку можно возместить из средств госпошлины, которые таксисты заплатили за оформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров.

По его словам, размер госпошлины в регионе является одним из самых больших в России — 3750 рублей. Общая сумма компенсации может составить примерно 10 миллионов рублей.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 октября подписал указ о том, что в такси и средствах общепита должны быть установлены защитные экраны. Таксисты устроили пикет у мэрии Екатеринбурга. В итоге Куйвашев отменил обязательное требование, а норму об установке средств защиты в автомобилях сделал рекомендательной.

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