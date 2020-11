Тагильчане задолжали 11 миллионов рублей по административным штрафам

Полицейские из Нижнего Тагила сегодня начали проводить операцию «Должник», сообщает МУ МВД Нижнетагильское.

Мероприятие пройдет с 23 по 27 ноября для того, чтобы повысить взыскаемость административных штрафов и выявить неплательщиков. На сегодняшний день общая сумма штрафов составляет более 11 миллионов рублей, оплатить их должны около 9,5 тысяч человек. Согласно Кодексу РФ штраф должен быть оплачен в течение 60 дней. Представители полиции рекомендуют оплачивать штрафы своевременно и напоминают, что для лиц, которые вовремя это не сделали, предусматривается наказание в виде увеличения суммы штрафа в два раза. Либо может быть административный арест до пятнадцати суток. Неоплаченные штрафы взыскивают судебные приставы, кроме того это может послужить препятствием для выезда за границу. За информацией о неуплаченных штрафах можно обратиться в отделы полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» по месту проживания, по штрафам ПДД — в ГИБДД по адресу: проспект Мира, 57А.

