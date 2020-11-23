Учеба, отдых и другие события с привкусом COVID-19: итоги недели в Нижнем Тагиле

Учеба, отдых и другие события с привкусом COVID-19: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:38ОбществоАлександра ЛогиноваPhoto: 1Mediainvest.ru
Частичная отмена дистанционного обучения, корпоративые мероприятия онлайн и другие важные события недели - в подборке редакции TagilCity.ru.

Часть школьников возвращается за парты, и родители, которые еще помнят конец прошлого учебного года на дистанте, немного выдохнули. Правда, вслед за этим пришла информация, что учебный год в школах могут продлить на месяц.

При этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что о введении карантина на территории региона речи не идет. Для снижения распространения вируса в учебные заведения Нижнего Тагила начали поступать защитные экраны для педагогов.

Ежедневные замеры содержания вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила выявили 22 ноября восьмикратное превышение диоксида азота. Ветреная погода сделала это показатель колеблющимся, поэтому при штиле в этот день прибор мог бы зафиксировать и еще большее превышение ПДК.

Появилось еще два печальных известия о смерти медицинских работников - ноябрь 2020 года унес жизни стоматолога Назира Бабаева и акушера-гинеколога Владимира Гельфанда.

Вся минувшая неделя отмечалась постоянными рекордами по заболеваемости коронавирусом, не давая другим инфоповодам занять пальму первенства в интересах свердловчан.

Однако все-таки россияне начали мечтать о праздниках: проводить этот непростой год люди хотят, пусть и с осторожностью. Тагильчане выбирают корпоративный и семейный отдых на свежем воздухе, а предприниматели надеются, что празднования не отменят совсем.

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