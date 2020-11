Учеба, отдых и другие события с привкусом COVID-19: итоги недели в Нижнем Тагиле

Частичная отмена дистанционного обучения, корпоративые мероприятия онлайн и другие важные события недели - в подборке редакции TagilCity.ru.

Часть школьников возвращается за парты, и родители, которые еще помнят конец прошлого учебного года на дистанте, немного выдохнули. Правда, вслед за этим пришла информация, что учебный год в школах могут продлить на месяц. При этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что о введении карантина на территории региона речи не идет. Для снижения распространения вируса в учебные заведения Нижнего Тагила начали поступать защитные экраны для педагогов. Учителя Нижнего Тагила начали получать защитные экраны от коронавируса Ежедневные замеры содержания вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила выявили 22 ноября восьмикратное превышение диоксида азота. Ветреная погода сделала это показатель колеблющимся, поэтому при штиле в этот день прибор мог бы зафиксировать и еще большее превышение ПДК. Зафиксировано превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 ноября Появилось еще два печальных известия о смерти медицинских работников - ноябрь 2020 года унес жизни стоматолога Назира Бабаева и акушера-гинеколога Владимира Гельфанда. Вся минувшая неделя отмечалась постоянными рекордами по заболеваемости коронавирусом, не давая другим инфоповодам занять пальму первенства в интересах свердловчан. Однако все-таки россияне начали мечтать о праздниках: проводить этот непростой год люди хотят, пусть и с осторожностью. Тагильчане выбирают корпоративный и семейный отдых на свежем воздухе, а предприниматели надеются, что празднования не отменят совсем. «Ковидный» Новый год: а будет ли у тагильчан праздник?

