Уральским школам рекомендовали отказаться от корпоративов и новогодних линеек

Уральским школам рекомендовали отказаться от корпоративов и новогодних линеек

Сегодня, 17:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Школам Свердловской области рекомендовано отказаться от новогодних корпоративов учителей и массовых празднований для школьников.

Как пишет Znak со ссылкой на Минсоцполитики региона, такое решение было принято по итогам обсуждения на заседании противоэпидемической комиссии.

В ведомстве подчеркивают, что учителям не запрещается устраивать малые утренники в своих классах. При этом на них не должны присутствовать родители и иные зрители. Также педагогам предложен вариант проведения дистанционной линейки.

В министерстве отметили, что проведение мероприятий, посвященных новому году, позволит сохранить праздник для детей и избежать рисков распространения коронавируса.

Напомним, в Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности, а также масочный режим. По последним данным, с начала пандемии в регионе подтверждено более 43 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них 35,7 тысячи уже выздоровели, еще 961 — скончались.

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