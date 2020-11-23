Уральским школам рекомендовали отказаться от корпоративов и новогодних линеек

Напомним, в Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности, а также масочный режим. По последним данным, с начала пандемии в регионе подтверждено более 43 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них 35,7 тысячи уже выздоровели, еще 961 — скончались.