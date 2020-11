Уральским школам рекомендовали отказаться от корпоративов и новогодних линеек

Школам Свердловской области рекомендовано отказаться от новогодних корпоративов учителей и массовых празднований для школьников.

Как пишет Znak со ссылкой на Минсоцполитики региона, такое решение было принято по итогам обсуждения на заседании противоэпидемической комиссии. В ведомстве подчеркивают, что учителям не запрещается устраивать малые утренники в своих классах. При этом на них не должны присутствовать родители и иные зрители. Также педагогам предложен вариант проведения дистанционной линейки. В министерстве отметили, что проведение мероприятий, посвященных новому году, позволит сохранить праздник для детей и избежать рисков распространения коронавируса. Напомним, в Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности, а также масочный режим. По последним данным, с начала пандемии в регионе подтверждено более 43 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них 35,7 тысячи уже выздоровели, еще 961 — скончались.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter