В Екатеринбурге медики впервые показали девочку из шкафа

Напомним, сейчас мать Полины находится в психоневрологическом диспансере, она полгода держала девочку в шкафу и почти не кормила ее. Ребенка обнаружили подруги матери, которые пришли в гости. Девочка на вертолете была доставлена в ОДКБ в Екатеринбург.