В Екатеринбурге медики впервые показали девочку из шкафа

В Екатеринбурге медики впервые показали девочку из шкафа

Сегодня, 15:54ОбществоPhoto: страница Константина Шестакова в Facebook
Врачи первый раз показали девочку Полину, которая полгода прожила в шкафу.

Ее вес увеличился почти вдвое, с 3,1 килограмма до 5,4 килограмма, пишет Е1.

По словам официального представителя регионального минздрава Константина Шестакова, она чувствует себя хорошо.

Малышка активная, улыбается, смеется, играет, общительная,говорит он.

В ОДКБ сообщают, что сейчас состояние здоровья девочки не вызывает опасений, но ей все еще нужно набираться сил. Там говорят, что дети в таком возрасте весят примерно шесть-семь килограмм.

Питание Полины стандартное: это прикорм, молочная смесь. В целом динамику набора веса можно назвать очень хорошей,рассказали в больнице.

Пока информации о выписке ребенка нет. Сейчас ее официальными представителями являются специалисты краснотурьинской минсоцполитики. Именно они определят, куда направится Полина после больницы.

Напомним, сейчас мать Полины находится в психоневрологическом диспансере, она полгода держала девочку в шкафу и почти не кормила ее. Ребенка обнаружили подруги матери, которые пришли в гости. Девочка на вертолете была доставлена в ОДКБ в Екатеринбург.

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