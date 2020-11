В Екатеринбурге медики впервые показали девочку из шкафа

Врачи первый раз показали девочку Полину, которая полгода прожила в шкафу.

Ее вес увеличился почти вдвое, с 3,1 килограмма до 5,4 килограмма, пишет Е1. По словам официального представителя регионального минздрава Константина Шестакова, она чувствует себя хорошо. Малышка активная, улыбается, смеется, играет, общительная,говорит он. В ОДКБ сообщают, что сейчас состояние здоровья девочки не вызывает опасений, но ей все еще нужно набираться сил. Там говорят, что дети в таком возрасте весят примерно шесть-семь килограмм. Питание Полины стандартное: это прикорм, молочная смесь. В целом динамику набора веса можно назвать очень хорошей,рассказали в больнице. Пока информации о выписке ребенка нет. Сейчас ее официальными представителями являются специалисты краснотурьинской минсоцполитики. Именно они определят, куда направится Полина после больницы. Напомним, сейчас мать Полины находится в психоневрологическом диспансере, она полгода держала девочку в шкафу и почти не кормила ее. Ребенка обнаружили подруги матери, которые пришли в гости. Девочка на вертолете была доставлена в ОДКБ в Екатеринбург. Мать девочки из шкафа закрыли в психоневрологическом диспансере

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter