В ГУФСИН Свердловской области опровергли запрет на посещение осужденных

В ГУФСИН Свердловской области опровергли запрет на посещение осужденных

Сегодня, 13:58ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В свердловских колониях не вводили дополнительные запреты на посещение.

Это относится и к ИК № 13 в Нижнем Тагиле. Там отбывают наказание бывшие полицейские и сотрудники силовых структур, пишет «Новый день».

Ранее появилась информация о том, что пропускной режим к осужденным ужесточили из-за пандемии COVID-19, а к заключенным не будут пускать даже адвокатов.

Руководитель пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко рассказал, что запреты на посещение введены с октября по всей области, свидания уже запрещены три недели. Он говорит, что в ИК № 13 заболеваемость коронавирусом на нуле.

Эпидобстановка одинаковая в стране, ограничения действуют с марта месяца, на пару месяцев вводили разрешения на свидания, и все,сообщил Левченко.

Напомним, в начале октября свердловские колонии возобновили длительные свидания, однако они были снова запрещены к концу месяца из-за пандемии коронавируса. Передачи будут подвергаться дезинфекции.

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