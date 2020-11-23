В Нижнем Тагиле продезинфицировали железнодорожный вокзал

Как сообщает ТК «Телекон», общая площадь обработки составила 3,7 тысячи квадратных метра. Это масштабная дезинфекция.
Отмечается, что дезинфекционная обработка проводится на всех вокзалах Свердловской области с использованием обеззараживающих средств регулярно и несколько раз в день.
Начальник нижнетагильского железнодорожного вокзала Никита Лапшин рассказал, что обрабатываются входные группы, залы ожидания, кассы и санитарные комнаты. В помещениях вокзала установлены диспенсеры с антисептиками для обработки рук.
Все посетили надевают маски, а на полу нанесена разметка, напоминающая о необходимости соблюдения социальной дистанции.