В Нижнем Тагиле продезинфицировали железнодорожный вокзал

В Нижнем Тагиле силами 9-го пожарно-спасательного отряда были обработаны все помещения железнодорожного вокзала.

Как сообщает ТК «Телекон», общая площадь обработки составила 3,7 тысячи квадратных метра. Это масштабная дезинфекция. Отмечается, что дезинфекционная обработка проводится на всех вокзалах Свердловской области с использованием обеззараживающих средств регулярно и несколько раз в день. Начальник нижнетагильского железнодорожного вокзала Никита Лапшин рассказал, что обрабатываются входные группы, залы ожидания, кассы и санитарные комнаты. В помещениях вокзала установлены диспенсеры с антисептиками для обработки рук. Все посетили надевают маски, а на полу нанесена разметка, напоминающая о необходимости соблюдения социальной дистанции.

