В Нижнем Тагиле в районе Сухоложского поселка планируется создать индустриальный парк

На недавней встрече обсудили с Максимом Николаевичем направления, по которым могли бы сотрудничать с Корпорацией развития Среднего Урала. Одним из них и стало создание индустриального парка, площадка для которого выделена в районе Сухоложского поселка, рассказал градоначальник.