В Нижнем Тагиле в районе Сухоложского поселка планируется создать индустриальный парк

Процедура прошла в пресс-центре ТАСС-Урал и транслировалась в прямом эфире.
По словам Пинаева, проект разрабатывался уже давно.
На недавней встрече обсудили с Максимом Николаевичем направления, по которым могли бы сотрудничать с Корпорацией развития Среднего Урала. Одним из них и стало создание индустриального парка, площадка для которого выделена в районе Сухоложского поселка, рассказал градоначальник.
Он отметил, что корпорация поможет с реализацией проекта.
По словам Максима Прачика, первый инвестор уже найден. Предполагается, что на территории индустриального парка будет создано от 500 до тысячи высокотехнологичных рабочих мест.
Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле в районе Муринских прудов был открыт первый эко-парк в городе.