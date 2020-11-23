В Нижнем Тагиле в районе Сухоложского поселка планируется создать индустриальный парк

В Нижнем Тагиле в районе Сухоложского поселка планируется создать индустриальный парк

Сегодня, 16:32ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле планируется создать индустриальный парк в районе Сухоложского поселка. Соответствующее соглашение было подписано между мэром Владиславом Пинаевым и гендиректором Корпорации развития Среднего Урала Максимом Прачиком.

Процедура прошла в пресс-центре ТАСС-Урал и транслировалась в прямом эфире.

По словам Пинаева, проект разрабатывался уже давно.

На недавней встрече обсудили с Максимом Николаевичем направления, по которым могли бы сотрудничать с Корпорацией развития Среднего Урала. Одним из них и стало создание индустриального парка, площадка для которого выделена в районе Сухоложского поселка, рассказал градоначальник.

Он отметил, что корпорация поможет с реализацией проекта.

По словам Максима Прачика, первый инвестор уже найден. Предполагается, что на территории индустриального парка будет создано от 500 до тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле в районе Муринских прудов был открыт первый эко-парк в городе.

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