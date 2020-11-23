Ведущий экономист рассказал о способе не допустить повышение пенсионного возраста

Ведущий экономист рассказал о способе не допустить повышение пенсионного возраста

Вчера, 22:50ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников поделился способом, как не допустить повышение пенсионного возраста в России.

По его мнению, стоит разморозить накопительную часть пенсий, в противном случае страна может столкнуться с новым повышением пенсионного возраста и размером страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, сообщает URA.RU.

Существующая система не дает входить новым средствам в накопительную часть пенсий через страховые взносы. А те 6% взносов, которые должны направляться в накопительную систему, идут в пенсионные фонды для выплаты текущей пенсии. Пока мы не реанимируем накопительный компонент, придется снова повышать пенсионный возраст, поднимать страховые взносы,отметил Масленников.

По словам экономиста, в предстоящем году правительству страны необходимо пересмотреть решение, связанное с заморозкой накопительной пенсии до 2023 года.

Помимо этого, Маслеников раскритиковал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова выплачивать пенсии из бюджета страны и ликвидировать пенсионные фонды. По мнение экономиста, инициатива приведет к полной смене пенсионной системы и является рискованной.

Напомним, координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предложил выплачивать россиянкам пенсию после того, как они родят третьего ребенка. Благодаря этой мере удастся улучшить демографическую ситуацию в РФ.

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