Ведущий экономист рассказал о способе не допустить повышение пенсионного возраста

По его мнению, стоит разморозить накопительную часть пенсий, в противном случае страна может столкнуться с новым повышением пенсионного возраста и размером страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, сообщает URA.RU.
Существующая система не дает входить новым средствам в накопительную часть пенсий через страховые взносы. А те 6% взносов, которые должны направляться в накопительную систему, идут в пенсионные фонды для выплаты текущей пенсии. Пока мы не реанимируем накопительный компонент, придется снова повышать пенсионный возраст, поднимать страховые взносы,отметил Масленников.
По словам экономиста, в предстоящем году правительству страны необходимо пересмотреть решение, связанное с заморозкой накопительной пенсии до 2023 года.
Помимо этого, Маслеников раскритиковал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова выплачивать пенсии из бюджета страны и ликвидировать пенсионные фонды. По мнение экономиста, инициатива приведет к полной смене пенсионной системы и является рискованной.
Напомним, координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предложил выплачивать россиянкам пенсию после того, как они родят третьего ребенка. Благодаря этой мере удастся улучшить демографическую ситуацию в РФ.