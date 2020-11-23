Ведущий экономист рассказал о способе не допустить повышение пенсионного возраста

Существующая система не дает входить новым средствам в накопительную часть пенсий через страховые взносы. А те 6% взносов, которые должны направляться в накопительную систему, идут в пенсионные фонды для выплаты текущей пенсии. Пока мы не реанимируем накопительный компонент, придется снова повышать пенсионный возраст, поднимать страховые взносы,отметил Масленников.