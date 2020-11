Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.

Так, одним и судей Свердловского областного суда была назначена Ольга Бачевская. Тем же указом на должность в Каменском районном суде была назначена Юлия Подгорбунских. Одним из судей Кировского районного Екатеринбурга — Александр Никифоров, судьей Пригородного районного суда — Дмитрий Исаев. В Арбитражном суде региона также назначены новые судьи — Светлана Загайнова, Наталья Зорина, Елена Лукина и Ирина Малышкина. Напомним, председатель Арбитражного суда Светлана Цветкова подала в отставку. Она пробудет на своем посту до 1 февраля. На данный момент конкурс на замещение должности не объявлен.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter