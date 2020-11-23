Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Свердловской области

Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Свердловской области

Сегодня, 17:06ОбществоPhoto: официальный сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.

Так, одним и судей Свердловского областного суда была назначена Ольга Бачевская.

Тем же указом на должность в Каменском районном суде была назначена Юлия Подгорбунских. Одним из судей Кировского районного Екатеринбурга — Александр Никифоров, судьей Пригородного районного суда — Дмитрий Исаев.

В Арбитражном суде региона также назначены новые судьи — Светлана Загайнова, Наталья Зорина, Елена Лукина и Ирина Малышкина.

Напомним, председатель Арбитражного суда Светлана Цветкова подала в отставку. Она пробудет на своем посту до 1 февраля. На данный момент конкурс на замещение должности не объявлен.

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