За три дня в Нижнем Тагиле произошло пять ДТП с участием пешеходов

За три дня в Нижнем Тагиле произошло пять ДТП с участием пешеходов

Сегодня, 15:26ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле за три дня произошло пять дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

В результате один человек погиб и четыре получили травмы.

В связи с участившимися случаями, сотрудники ГИБДД проводят рейды по предупреждению правонарушений со стороны пешеходов и водителей. Целью мероприятий является напоминание пешеходам правил дорожного движения.

Они должны передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, если они отсутствуют — по обочинам. Переходить дорогу нужно по пешеходным переходам, при их отсутствии — по линии тротуаров или обочин.

На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на дорогу только убедившись в безопасности. В темное время суток нужно иметь светооотражающие элементы.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательным при виде детей-пешеходов на проезжей части, потому что их поведение может быть непредсказуемым.

Напомним, 20 ноября в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов на пешеходном переходе водитель сбил женщину-пешехода. Пострадавшая была доставлена в ЦГБ Нижнего Тагила с многочисленными травмами.

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