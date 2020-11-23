За три дня в Нижнем Тагиле произошло пять ДТП с участием пешеходов

В результате один человек погиб и четыре получили травмы.
В связи с участившимися случаями, сотрудники ГИБДД проводят рейды по предупреждению правонарушений со стороны пешеходов и водителей. Целью мероприятий является напоминание пешеходам правил дорожного движения.
Они должны передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, если они отсутствуют — по обочинам. Переходить дорогу нужно по пешеходным переходам, при их отсутствии — по линии тротуаров или обочин.
На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на дорогу только убедившись в безопасности. В темное время суток нужно иметь светооотражающие элементы.
Водителям рекомендуется быть предельно внимательным при виде детей-пешеходов на проезжей части, потому что их поведение может быть непредсказуемым.
Напомним, 20 ноября в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов на пешеходном переходе водитель сбил женщину-пешехода. Пострадавшая была доставлена в ЦГБ Нижнего Тагила с многочисленными травмами.