Бойченко передал оборудование и СИЗы геронтологическому центру Пермского края

С началом пандемии коронавируса сотрудники геронтологического центра Пермского края стали использовать в три раза больше средств индивидуальной защиты (СИЗ). Высокий уровень спроса на медицинские изделия удается компенсировать при помощи волонтеров «Единой России».

Верхне-Курьинский геронтологический центр получил помощь от депутата краевого Законодательного собрания Александра Бойченко, руководящего региональным волонтерским центром единороссов. Об этом сообщил информационный портал properm.ru. Медицинское учреждение получило бактерицидные рециркуляторы и бесконтактные термометры, а также 10 тысяч медицинских шапочек и масок. Уже в ближайшее время волонтеры передадут геронтологическому центру ряд дополнительных СИЗов, в числе которых будут специальные экраны для лиц, а также пульсометры. В геронтологическом центре в Пермском крае проживают в настоящее время 120 граждан пенсионного возраста. Посещения пожилых россиян ограничены из-за пандемии, и поэтому Бойченко с волонтерами в здание не заходили — защитные средства были переданы центру в безопасном формате. Из заявления директора медицинского учреждения Александра Богомягкова следует, что СИЗов необходимо в настоящее время втрое больше, чем требовалось ранее. Между тем их дефицит успешно помогают устранять представители волонтерской организации. Центр волонтеров от ЕР является частью единого волонтерского штаба, функционирующего уже около двух лет. Александр Бойченко с удовлетворением констатировал, что волонтерами продолжают оставаться в том числе и те жители края, которые стали ими еще в студенческие годы, а сейчас уже окончили вузы. Пенсионерам и другим жителям Прикамья, входящим в группы риска по коронавирусу, предоставили возможность оформлять заявки на помощь волонтеров дистанционно — это можно делать в телефонном режиме.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter