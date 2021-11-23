Эксперт: Снижение ставки по микрозаймам до 0,8% не сократит нагрузку на население

В Госдуму сенаторами и депутатами внесен законопроект о снижении максимальной ежедневной ставки по микрозаймам. Значение собираются снизить 1% до 0,8%. Однако, по мнению инвест-банкира, эксперта фондового рынка Евгения Когана, такая мера не снизит закредитованность российских граждан.

«Я не думаю, что такие меры могут снизить закредитованность нашего населения. Дело в том, что закредитованность, конечно, связана со ставками, но она еще больше связана с тем, что наше население не имеет хороших источников дохода», — приводит слова Когана 360tv.ru. Эксперт отметил: при желании улучшить благосостояние россиян и снизить уровень их закредитованности, нужно думать не о ставках, а о том, как дать людям возможности для заработка. Как 1% в день, так и 0,8% — сумасшедшие цифры, сказал он. Такие показатели Евгений Коган назвал «совершенно невероятными». Он также добавил, что ограничивал бы 0,5% процентов, поскольку 0,8% — многовато. При этом аналитик уверен: такая мера не снизит закредитованность граждан, поскольку будут введены дополнительные комиссии. В качестве примера Коган привел ипотеку, оформляя которую, людям приходится добавлять страховку и прочее. Банкирам всегда известно, как вытянуть из клиента больше денег. Эксперт подчеркнул, что при очень жесткой регуляции люди могут уйти к нелегальным кредиторам, и такая ситуация действительно возможна. Он подчеркнул: в этом случае придется бороться с нелегальными кредиторами. Законопроект о снижении ставки внесла на рассмотрение в Госдуму группа сенаторов и депутатов, которую возглавил Анатолий Аксаков. Они предложили снизить максимальную ставку с 1%, а в день до 0,8%. Авторы инициативы считают, что данная мера позволит снизить закредитованность граждан.

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