Исполняющим обязанности главы Белоярского округа стал Михаил Иванов

23 ноября первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков прибыл с рабочим визитом в Белоярский городской округ. Там он встретился с исполняющим обязанности главы Белоярского ГО Михаилом Ивановым.

Алексей Шмыков заявил, что в независимости от чиновника, возглавляющего муниципалитет, он должен преследовать одну задачу, а именно заботиться о комфортной жизни граждан, проживающих в округе. Также Шмыков организовал проверку выполнения поручений главы региона Евгения Куйвашева по развитию муниципалитета. На данный момент началось строительство школы на 550 мест, все работы продвигаются в соответствии с планами. Также продолжается возведение пожарного депо, сообщает департамент информполитики региона. Напомним, бывший глава Белоярского городского округа Андрей Горбов давно решился уйти в отставку, но это требовалось согласовать. Также на сроки выхода в отставку повлияла подготовка к отопительному сезону, выборы и перепись населения. Отставку главы Белоярского округа объяснили в правительстве Свердловской области

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