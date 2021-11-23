Послабления в указе о QR-кодах и рыба в водомате. Итоги дня в Свердловской области

Послабления в указе о QR-кодах и рыба в водомате. Итоги дня в Свердловской области
Послабления в указе о QR-кодах и рыба в водомате. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:11ОбществоФото: TagilCity.ru
В регионе ослабили ограничения по QR-кодам для подростков. В Тагиле из аппарата по розливу воды выдается рыба. А стрелку, который убил 7-летнего мальчика, отказали в апелляции в Верховном суде. Чем запомнится 23 ноября свердловчанам — в итогах TagilCity.ru.

Помните резонансную историю, когда был застрелен маленький мальчик в Нижнем Тагиле? Верховный суд РФ оставил в силе приговор тагильчанину Александру Борисову, который был осужден за смерть 7-летнего ребенка во время стрельбы по банкам на Тагилстрое в 2019 году. Борисов был приговорен к девяти годам заключения колонии строго режима, кроме того он должен выплатить родителям погибшего мальчика по одному миллиону рублей, и отцу, и матери.

Власти Свердловской области решили ослабить ограничения для подростков от 14 до 18 лет. Теперь им можно смело ходить в торговые центры без родителей и без QR-кодов, но только при предъявлении студенческого билета.

Между тем, ограничения по QR-кодам пока не планируется вводить в общественном транспорте в регионе. А вот в Казани, где ввели подобные ограничения, жители реально бунтуют.

Интересная история с дохлой рыбкой, выпавшей из водомата «Аквасервиса» произошла в Нижнем Тагиле. Житель ВМЗ рассказал, что она появилась, когда он наливал воду. В компании заявили, что такое невозможно, ибо вода проходит неоднократную фильтрацию. В компании сослались на детей, которые засунули рыбу непосредственно в кран.

Между тем, девять жителей Нижнего Тагила, которые хотят дышать чистым воздухом и живут на расстоянии не более тысячи метров от границ ЕВРАЗ НТМК подали кассационную жалобу в арбитражный суд Уральского округа на предприятие. Они считают, что их права нарушены.

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