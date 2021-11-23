Сбои в работе интернет-провайдера Convex наблюдаются в Нижнем Тагиле

Сбои в работе интернет-провайдера Convex наблюдаются в Нижнем Тагиле
Сбои в работе интернет-провайдера Convex наблюдаются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:59ОбществоФото: 1MI
Сегодня, 23-го ноября, у интернет-провайдера Convex возникли проблемы с обеспечением работы интернета, телефонии и телевидения в Нижнем Тагиле.

Как пишут люди в социальных сетях, проблемы начались с самого утра. У кого-то пропадает интернет, у кого-то не работает телевидение, а у кого-то и то, и другое, и телефония в придачу. Также жители жалуются на невозможность дозвониться до провайдера.

Как сообщил Convex на свое страницы «ВКонтакте», в данный момент работники компании занимаются устранением неполадок. Никаких точных сроков их устранения не указывается.

Что-то пошло не так. Интернет, телевизор не работают. Вам не дозвониться. Вы хоть на стене своего сайта напишите, что у вас случились неполадки, написала в комментариях жительница Нижнего Тагила.

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