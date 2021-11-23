В России могут запретить СМИ указывать национальность преступников

В России могут запретить СМИ указывать национальность преступников
В России могут запретить СМИ указывать национальность преступников
Сегодня, 17:20ОбществоФото: pikist.com
Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете указания в медиа национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам РФ лиц, причастных к совершению преступлений. Авторы инициативы считают, что указание национальности преступников вредит межнациональному согласию в стране.

Как сообщает telegram-канал “Мейстер”, катализатором законодательной деятельности стало освещение в СМИ резонансных драк в Москве.

Напомним, что еще в 2007 году подобные инициативы исходили из Мосгордумы, но были отвергнуты Общественной палатой. Причины отказа выглядят актуальными и сегодня, отмечают авторы канала. Речь о том, что поправки ущемляют свободу СМИ и лишают общество информации о существующих конфликтах и проблемах дискриминации.

Отмечается, что упоминание национальностей в криминальной хронике не носит подчеркнуто негативной коннотации. Вместе с тем запрет приведет к распространению всем понятных эвфемизмов, которые не подпадут под нормы закона, но могут иметь еще большую эмоциональную окраску, пишет “Мейстер”. В связи с этим авторы канала выразили мнение, что внесенная в ГД поправка не будет поддержана.

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