Милиционеры готовятся к новогодним праздникам
23 декабря 2009, 17:25ОбществоArtem
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Свердловские милиционеры в связи с грядущими новогодними праздниками переходят на «усиление».
За каждым ледовым городком и праздничной площадкой будет закреплен конкретный сотрудник. Места, где запланированы массовые мероприятия, будут проверены на пожарную и взрывобезопасность. Во время новогодних мероприятий под особую охрану милиционеры возьмут детские сады, школы и развлекательные учреждения, железнодорожные и автовокзалы. Будет проверена исправность всех автобусов, перевозящих детей к местам праздников.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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