Милиционеры готовятся к новогодним праздникам

За каждым ледовым городком и праздничной площадкой будет закреплен конкретный сотрудник. Места, где запланированы массовые мероприятия, будут проверены на пожарную и взрывобезопасность. Во время новогодних мероприятий под особую охрану милиционеры возьмут детские сады, школы и развлекательные учреждения, железнодорожные и автовокзалы. Будет проверена исправность всех автобусов, перевозящих детей к местам праздников.