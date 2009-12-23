На продавцов курительных смесей в г. Нижний Тагил охотится Роспотребназдор
23 декабря 2009, 08:04ОбществоArtem
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В состав таких миксов входят растительные вещества, запрещённые к обороту на территории России, рассказал нам ведущий специалист-эксперт нижнетагильского отделения управления Роспотребнадзора по Свердловской области Александр Башкиров.
Они могут вызывать отравления и расстройства психики. Подобное зелье может продаваться в магазинах под видом безобидных благовоний или кальянных табаков. Поэтому все точки, где продаётся подобный товар, сейчас проверяются Роспотребндзором. Пока в Нижнем Тагиле не выявлено случаев продажи запрещённых курительных смесей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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