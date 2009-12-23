На продавцов курительных смесей в г. Нижний Тагил охотится Роспотребназдор

Они могут вызывать отравления и расстройства психики. Подобное зелье может продаваться в магазинах под видом безобидных благовоний или кальянных табаков. Поэтому все точки, где продаётся подобный товар, сейчас проверяются Роспотребндзором. Пока в Нижнем Тагиле не выявлено случаев продажи запрещённых курительных смесей.