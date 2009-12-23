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Нижний Тагил, Асбест, Каменск-Уральский вошли в перечень городов, претендующих на господдержку
Сюжеты:
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Нижний Тагил, Асбест, Каменск-Уральский вошли в перечень городов, претендующих на господдержку

23 декабря 2009, 17:57ОбществоArtem
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