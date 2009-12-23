Нижний Тагил, Асбест, Каменск-Уральский вошли в перечень городов, претендующих на господдержку

В предварительный список таковых вошел, напомню, Нижний Тагил и расположенный здесь «Уралвагонзавод». Также в числе моногородов заявлены Каменск-Уральский и Асбест. Как напоминает УрБК, антикризисная комиссия Правительства России утвердила перечень моногородов, которые в 2010-м будут участвовать в программе государственной поддержки. Всего их 27, но рассчитывать на федеральную помощь в диверсификации экономики смогут 20 территорий.