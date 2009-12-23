Памятник металлургам установят в г. Нижний Тагил
23 декабря 2009, 18:07ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Его установят в честь 70-тилетия нижнетагильского металлургического комбината, который будет отмечаться в 2010-м году.
Памятник будет установлен не на Привокзальной площади, как планировалось ранее, а под Лисьей горой недалеко от музея-завода. Металлурги трех эпох: демидовских времен, современности и будущего передают друг другу огонь. Такова идея памятника, рассказал управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей