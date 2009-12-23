Памятник металлургам установят в г. Нижний Тагил

Памятник будет установлен не на Привокзальной площади, как планировалось ранее, а под Лисьей горой недалеко от музея-завода. Металлурги трех эпох: демидовских времен, современности и будущего передают друг другу огонь. Такова идея памятника, рассказал управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв.